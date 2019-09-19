شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الجيل: مصر ستنتصر على الإرهاب والدول الداعمة له والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اصدر المكتب السياسى لحزب الجيل بيانا اليوم ، أكد فيه أن مصر منذ ثورتها فى ٣٠ يونيو تواجه حربا شرسة ضد الإرهاب والدول التى تدعمه، هذا الارهاب الذي تتعدد أنواعه وأساليبه، ويستخدم كافة أشكال القتل والحرب النفسية

وأضاف حزب الجيل فى بيانه: لقد انتصرنا دوما على كل دعاة التشكيك والفتنة والعنف والموت، وسنظل ننتصر على الدوام بحول الله وقوته، ثم بفضل إرادة شعبنا في الصمود والمواجهة وقدرته على التكاتف والتراص تحت رايتنا الوطنية التى ترفعها دوما قواتنا المسلحة الباسلة "جيش مصر العظيم" .

وتابع بيان الجيل: إن الإرهاب الأسود الدموى استهدف طوال الوقت تفتيت نسيج شعبنا "المتلاحم معا وناصر الوطن فى كل معاركه ولكنه فشل وأراد المخطط المعادى أن يهزم هويتنا الوطنية، ويهز عمقنا الاجتماعي، أراد الطائفية ونشر الفوضى والعنف وحال بينه وبين ذلك عودة الدولة قوية بمؤسساتها الراسخة فى عقل الشعب وقلبه، لذلك حاول مؤخرا ،اضعاف الدولة وهز ثقة الشعب بجيشه ،لينفذ مشروعه الفوضوي واستخدمته فى ذلك دول اقليمية متحالفة مع قوى دولية في مشروعها التقسيمى والنهبوى.

وأشار الجيل فى بيانهان الشائعات والأكاذيب التى روجتها وسائل إعلامية وشخصيات ليست فوق مستوى الشبهات، حاولت زعزعة ثقة المصريين في انفسهم وفي جيشهم البطل وخيارهم الوطني ، الذى عبر عنه في احلك الظروف الرئيس عبد الفتاح السيسي.

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وقال ناجى الشهابى ، رئيس حزب الجيل ، إننا فى حزب الجيل أمام هذه الحرب الشرسة نؤكد من جديد ثقتنا في قيادتنا السياسية أمام كل محاولات النيل من وطننا الغالى، ونؤكد ان حملات التشكيك والأكاذيب والحرب النفسية التى يطلقونها حالياً لن تنجح وستهزم بتكاتف الشعب وتراصه حول الدولة والجيش الوطنى ،وان شعبنا واعى بكل محاولات دعاة الفتنة والفوضى والدم.

وأكد رئيس حزب الجيل أن شعب مصر العظيم أكبر من كل محاولات زعزعة الثقة وهو على العهد الذي قطعه في ٣٠ يونيو و٣ يوليو و٢٦ يوليو ٢٠١٣ بمواجهة الارهاب والفوضى، واعادة بناء دولته الوطنية الحضارية التي يستحقها ودفع ثمنها من دماء أبنائه في الجيش والشرطة والقضاء وفي الكنائس والمساجد.