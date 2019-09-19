شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس برلمانية المصريين الأحرار : نثق فى الرئيس.. ومحاولات الوقيعة بين الجيش والشعب لن تنجح أبدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الدكتور أيمن ابو العلا رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، أن الدولة المصرية تتعرض لهجمة شرسة من أعداء الوطن الذين لا تطوق لهم حالة الاستقرار الأمنى والسياسي التى تمر بها البلاد.

وأضاف أبو العلا في بيان اليوم، أن هناك تقدم اقتصادى ملموس تشهده البلاد حاليا، كما أن مصر نجحت بشكل كبير فى حربها على الإرهاب وهذا الأمر لا يرضي دول وجماعات لا تضع مصلحة الوطن نصب أعينها بقدر ما يهمها أن تضرب الاستقرار الذي يسود البلاد حاليا.

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وتابع أبو العلا، الكل يقف خلف الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي نثق في وطنيته وإخلاصه، كما أن محاولات الوقيعة بين الشعب والجيش لن تنجح أبدا.