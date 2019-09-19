مائدة مستديرة لتسريع معدلات نمو الطاقة المتجددة بمصر.. الثلاثاء

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تعقد هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة يوم الثلاثاء المقبل مائدة مستديرة بعنوان (الاستثمار في الطاقة المتجددة واستدامة التنمية)، تشمل الاحتفال بإنجاز مشروعات تعريفة تغذية الطاقة الشمسية في بنبان بأسوان.

وتناقش المائدة عددا من المحاور الرئيسية حول رؤية القطاع الخاص مع الحكومة لتسارع معدلات نمو الطاقة المتجددة وتحويل مصر إلى منتج للطاقة النظيفة.. كما تستعرض الفرص المتاحة للاستثمار في مشروعات الكهرباء والطاقة المتجددة ودور مختلف الجهات التنظيمية في تهيئة الفرص للتوسع فى الطاقة الجديدة والمتجددة، وجذب المزيد من الشركات العربية والأجنبية للاستثمار في قطاع الطاقة.

وتضم قائمة المتحدثين في المائدة عددا من المسئولين والخبراء، من بينهم الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، والمهندسة صباح مشالي رئيس الشركة المصرية لنقل الكهرباء، ومها مصطفى عوض وكيل وزارة الكهرباء للتعاون الدولي.