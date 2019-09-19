جامعة الإسكندرية: ضرورة الاستفادة من المشروعات البحثية لتحقيق أهداف التنمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عامر:

أكد الدكتور علاء رمضان نائب رئيس جامعة الإسكندرية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ضرورة الاستفادة من المشروعات البحثية وحصرها لمعرفة مدى خدمتها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وطبقًا لتطوير البحث العلمي في مصر.

ذكر بيان لجامعة الإسكندرية اليوم الأربعاء، أن نائب رئيس الجامعة استعرض تنفيذ مبادرة كلية الطب الخاصة بالاكتشاف المبكر للقرنية المخروطية والذي يتضمن الكشف عن 800 حالة لخدمة أكبر عدد من المرضى واكتشاف المرض مبكرًا.

كما ناقش المجلس تقرير عن مشروع إنشاء غرف القيد والحفظ بكلية التربية النوعية لحفظ المستندات والاستفادة من المعلومات عن طريق تحضير مكان مناسب وتشكيل فريق للإدارة كبداية للأرشفة الإلكترونية، وكذلك خطة بشأن تجميل بعض الأماكن بالإسكندرية وفق خطة زمنية محددة.

ووافق مجلس الجامعة على عدد من المشروعات البحثية من كليات الزراعة وطب الأسنان والمعهد العالي للصحة العامة، بالإضافة إلى استعرض تقرير القوافل المجتمعية إلى القرى الأكثر احتياجًا.