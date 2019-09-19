بالصور- "صحة أسوان" تنظم دورة تدريبية لممرضات الاستقبال والطوارئ

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

اختتمت فعاليات الدورة التدريبية لتمريض الاستقبال والطوارئ، اليوم الأربعاء، والتي نظمتها إدارة التمريض بمديرية الشئون الصحية بأسوان على مدار 3 أيام.

صرح بذلك الدكتور إيهاب حنفي، وكيل وزارة الصحة، وأكد أن الدورة التدريبة تهدف إلى نشر الوعي الطبي والعلمي ورفع مستوى الآداء العملي بين العاملين بهيئة التمريض بأقسام الاستقبال والطوارئ.

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مشيرًا إلى أن فعاليات الدورة التدريبية تضمنت التدريب العملي على أعمال الإسعافات الأولية، وآلية التسجيل في الاستقبال والطوارئ، بالإضافة إلى طرق وأساليب إنعاش القلب وسلام وأمان المريض، علاوة على أعمال السجلات ومهارات الاتصال والتواصل السريع والفوري.

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأن الدورة شارك فيها مجموعة متميزة من المدربين والمتخصصين بإشراف من مديرة التمريض ومفتشة الطوارئ ومسئول التدريب في مستشفى كوم أمبو ومستشفى الصدر بأسوان.

لافتًا إلى أنه في نهاية الدورة تم توزيع شهادات تقديرية للمشاركين تكريمًا لهم وتشجيعاً لهم للاستفادة من المهارات والخبرات التي اكتسبوها وتطبيقها في مجال عملهم بالشكل المطلوب.