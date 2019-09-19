تحرير مخالفات ضد مخابز ومحال تجارية في حملة تموينية بالدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

أعلن الدكتور كمال شاروبيم، محافظ الدقهلية، ضبط 5 مخابز و7 محلات تجارية لأنشطة مختلفة في نطاق مركز أجا، بالإضافة إلى 55 بطاقة تموينية جرى تجميعها دون وجود أصحابها وتحرير محاضر لإنتاج خبز بأقل من الوزن المحدد.

وقال محافظ الدقهلية، في تصريحات صحفية، اليوم الأربعاء، إنه قد جرى ضبط مخبز بقرية البساتين لتجميعه 29 بطاقة تموينية ذكية دون وجه حق، ومخبز بذات الناحية ينتج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جرام، ومخبز بقرية فيشابنا لبيعه الخبز بأزيد من السعر الرسمي، ومخبز في الديرس ينتج خبز ناقص، ومخبز بقرية ميت أبو الحسين قام بتجميع 26 بطاقة تموينية بالمخالفة للقانون.

وشدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار الحملات التموينية على مختلف المنشآت الغذائية ومنافذ البيع المختلفة ومستودعات الغاز ومحطات تموين السيارات ومختلف أماكن تداول وبيع السلع الغذائية واللحوم والخضروات والمخابز للوقوف على مدى التزام التجار والبائعين بالشروط القانونية.