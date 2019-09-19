بالصور- معسكر بيئي وحملة نظافة في محمية نبق بجنوب سيناء

محمد اسماعيل - القاهرة - جنوب سيناء – رضا السيد:

نظم فريق أصدقاء محمية رأس محمد، في جنوب سيناء، بالاشتراك مع فريق التنمية المستدامة بجامعة قناة السويس، معسكرًا بيئيًا بمحمية نبق بمدينة شرم الشيخ.

تضمن برنامج المعسكر زيارة مزارات محمية نبق وتنظيفها وفقًا لخطة التوعية البيئية للفريق.

وقالت سماح محمد فريد مسئول فريق أصدقاء محمية رأس محمد، إنه جرى تنظيم حملة نظافة على خط الساحل بمنطقة الغرقانة والمنطقة الخلفية لمركز الزوار إضافة إلى تنظيم محاضرات توعية بيئية عن التنمية المستدامة والتوعية بأخطار استخدام البلاستيك على الكائنات الحية وخطورة استخدامها.

وأضافت، مسئولة الفريق، أنه جرى تنظيم ورشة عمل قام خلالها الطلاب بتقديم مقترحات لمشاريع تطوير المحميات مع الحفاظ على الموارد الطبيعية وتحقيق التنمية المستدامة وخلق فرص عمل للمجتمع المحلى وتحقيق التنمية المستدامة للموارد الطبيعية.