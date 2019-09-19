محافظ أسوان يوافق على تحويل طلاب مدارس خاصة إلى حكومية في منطقة كركر

محمد اسماعيل - القاهرة - أسوان – إيهاب عمران:

قال السيد الفيومي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان، إنه نظرًا للظروف الاقتصادية ولتخفيف الأعباء المعيشية للأسر الأسوانية، فقد صدر قرارًا من محافظ أسوان باستثناء الطلاب الذين يرغب أولياء أمورهم في تحويلهم من المدارس الخاصة إلى الحكومية على أن يكون التحويل إلى مدارس وادي كركر فقط.

مشيرًا الى أن عدد الطلبات المقدمة للتحويل في هذا الشأن وصلت إلى أكثر من 540 طلب تحويل، كما أن نسب الكثافة الطلابية بالمدارس لا تستوعب هذا العدد الكبير.

وأوضح "الفيومي" أنه بناءً على تعليمات المحافظ، سوف يتم إعداد دراسة كاملة لهذه المشكلة وإيجاد البدائل والحلول والمقترحات المناسبة لها من أجل استيعاب هذه الطلبات وتلبية رغبات أولياء الأمور بالشكل المطلوب في الأعوام الدراسية المقبلة.