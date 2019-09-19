محافظ القليوبية يستقبل وفد وزارة التنمية المحلية لبحث القضية السكانية

محمد اسماعيل - القاهرة - القليوبية - أسامة علاء الدين:

استقبل الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم الأربعاء، وفد مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية التابع لوزارة التنمية المحلية.

ضم الوفد فاطمة الزهراء محمود مدير المشروع، وعلاء حسن استشاري المشروع، وعضو اللجنة الفرعية بالمحافظة، والشريف زهران من وزارة التنمية المحلية.

جرى عقد ورشة عمل تستمر على مدى يومين متتاليين بحضور الدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام للمحافظة، واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد ومديري إدارة الإحصاء والعلاقات العامة والإعلام ومركز المعلومات بالمحافظة ومدير فرع المجلس القومي للسكان.

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وأكد المحافظ علي أهمية هذا المشروع الذي أطلقته وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع المجلس القومي للسكان ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار برئاسة مجلس الوزراء وصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر وأهمية تطبيق مشاريع وبرامج التوعية بخطورة القضية السكانية، ووضع خطط الوصول إلى الأهداف المرجوة من هذا المشروع من خلال منهج متكامل بالتعاون مع المجلس القومي للسكان.

وأكد السكرتير العام أن المحافظة حريصة على توفير كافة أوجه الدعم لمسئولي وحدة السكان الرئيسية والوحدات الفرعية بالمدن خلال تنفيذ المشروع لضمان تحقيق الأهداف المنشودة وتستهدف ورشة العمل تقديم الدعم الكامل لوحدات المشروع بالمحافظة ومناقشة الهيكل التنظيمي لها وتوضيح التعاون مع الشباب والشركات والمجتمع المدني.

كما يعمل فريق العمل للمشروع المركزي خلال زيارته للمحافظة بالإشراف على عملية اختيار الشباب ومجموعات العمل وإعداد مؤشرات قياس الأداء وعمل خطة متابعة لأنشطة المشروع وسبل دعمه والآليات المطلوبة لتحقيق أهدافه لأن الاهتمام بالقضية السكانية يعمل علي زيادة معدل التنمية المستدامة والذي يتماشى مع رؤية مصر ٢٠٣٠.