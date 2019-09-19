محمد اسماعيل - القاهرة - سوهاج – عمار عبد الواحد:

شهد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، اليوم الأربعاء، فعاليات ختام برنامج التدريب الصيفي لطلاب الجامعة والذي تدرب خلاله 291 طالبًا بكليات الهندسة والعلوم والآداب والزراعة بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج.

جاء ذلك بحضور اللواء عصام الليثي سكرتير عام المحافظة، اللواء مهندس محمد بدري محمد دين رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة المياه بسوهاج.

وأكد "عزيز" على الاهتمام الكبير الذي توليه الجامعة لتدريب الطلاب في المؤسسات للعمل علي صقل مهاراتهم وتدريبهم على ممارسة الجانب العملي بهدف تأهيلهم للمنافسة فى سوق العمل، خاصة أن الجامعة قامت بإنشاء 7 مراكز تدريبية متنوعة لتأهيل الطلاب، كما أنه جاري الاتفاق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بسوهاج لتوفير مساحة 10 أفدنة لإنشاء مزرعة بحثية لإجراء الأبحاث العلمية لتعظيم الاستفادة من مياه الصرف الصحي في زراعة الغابات الشجرية.

وقال اللواء محمد بدري، أنه تدرب بالشركة 21 من طلاب كلية الهندسة في تخصصات الكهرباء والميكانيكا على مجالات صيانة الطلمبات وأعمال الكهرباء بمحطات مياه الشرب والصرف الصحي، وتدريب 241 طالبًا بكلية العلوم بمعامل محطات مياه الشرب للتعرف على مصادر مياه الشرب ومراحل وتكنولوجيات تشغيل محطات التنقية والتعرف على كيفية مراقبة جودة المياه، و19 طالبًا من كلية الآداب في تخصصات نظم المعلومات الجغرافية للتعرف على كيفية القيام بأعمال نظم المعلومات الجغرافية لشبكات مياه الشرب والصرف الصحي، 10 طلاب من كلية الزراعة للتدريب بمعامل مياه الشرب.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر "مياه سوهاج" تكرم طلاب برنامج التدريب الصيفي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.