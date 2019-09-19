حثّت وزارة الخارجية الأمريكية المواطنين الأمريكيين على "توخي المزيد من الحذر" لدى السفر إلى السعودية. وذكرت الخارجية في بيان على موقعها الإلكتروني اليوم، الأربعاء 18 سبتمبر 2019، أن "أفراد البعثة الأمريكية وعائلاتهم غير مسموح لهم بإستخدام مطار أبها دون موافقة رئيس البعثة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أمريكا تصدر بيانًا عاجلا لرعاياها بشأن السفر إلى السعودية... التفاصيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اخر خبر وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.