صواريخ وقبب حديدية لمواجهة بلطجية نظام الملالي

كشف خبراء سياسيون أن بلطجية إيران أصبحت استراتيجية يتبعها نظام طهران كلما اشتد الخناق الاقتصادي عليه، حيث يسعى بشتى السبل عبر أذرعته في المنطقة إلى نشر الفوضى وتصدير الأزمات إلى الخارج، بعد ضعف نظامه السياسي والاقتصادي، ليتبع استراتيجية شراء الوقت التي اعتمد عليها في التعامل مع المجتمع الدولي، مؤكدين 6 استراتيجات ستتخذها المملكة لردع الإرهاب الإيراني أبرزها الاعتماد إلى تحشيد المجتمع الدولي بأكملة لمعاقبة النظام الإرهابي، وفرض مزيد من العقوبات الدولية الصارمة، وتوجيه ضربات دولية محددة وعنيفة لأطراف إيران الإرهابية في المنطقة.

خيارات رد جماعية

وصف المحلل السياسي عبدالجليل السعيد بأن إيران كالمدين، الذي عليه ديون، وبالتالي هو يريد أن يخرج من أزمته بأي طريقة، وبمجرد أن يكون مسببا للإرهاب فالمنطقة يعتبر نفسه أنه قد أبعد الشبهات أمام خيار إسقاط الشعب الإيراني له، وبالتالي المملكة تدرس مع حلفائها ومع المجتمع الدولي خيارات الرد الجماعي على هذا الإرهاب الإيراني، ومما لاشك فيه أن هذه التهديدات تأخذ بعين الحسبان لدى صناع القرار في المملكة والإمارات والبحرين ومن غيرها من الدول الخليجية، التي تدرك خطر إيران وفي نفس الوقت لن تربح إيران هذه المعركة.

صواريخ وقبب حديدية

قال السعيد إن أرامكو ليست شركة نفط عملاقة فقط وإنما هي شركة قوية لديها الخيارات الكثيرة والمناسبة، بالتشاور مع صناع القرار بالمملكة، موضحا أن استراتيجات أرامكو بعد الضربات ستشمل منظومات صواريخ وقبب حديدية مثل تلك الموجودة لدى بعض الدول، لردع كل من تسول له نفسه من استهداف هذه المناطق الحيوية، مؤكدا أنها ستجعل هذه المراكز في مأمن من أي إعتداء أو عمل تخريجي، مقرا أن المملكة عسكريا تتقدم بشكل واضح على جميع الدول الموجودة في المنطقة، وخصوصا الدولة الإيرانية التي ترعى الإرهاب.

عدوان إرهابي

قال المحلل السياسي مبارك آل عاتي لـ”دوت الخليج” أن المملكة تعتبر من الدول القوية في المنطقة والمحورية في العالم، وتملك الإرادة والقدرة على ردع كل من يتهدد أمنها وأمن أشقائها، وهي تتصف بالحكمة والتعقل وعدم الانجرار في منزلقات ومهاترات سياسية ومغامرات عسكرية غير محسوبة قد تهدد أمنها ومكتسباتها، مبينا أن الحزم والصبر الذي رأيناه في معاجلة العدوان الإرهابي الذي استهدف بقيق وخريص في تهديد واضح للأمن والسلم الدوليين، نظرا لما تمثله تلك المعامل من حجم التأثير على إمدادات الطاقة العالمية.

ضلوع النظام الإيراني

بين آل عاتي أن المملكة تجاهلت كل الأنباء والتسريبات، التي تدفع لسرعة الرد مؤكدة على وجوب انتظار نتائج التحقيق السعودية، حيث سترسم تلك النتائج بوصلة اتجاه الأحداث، وإلى أين سنسير خصوصا برغم أن المعطيات الأولية تشير إلى ضلوع النظام الإيراني، لكننا نفضل تقصي الحقائق ليكون الموقف السعودي قويا ومقنعا لكل الحلفاء والأصدقاء في المنطقة، ولتقديم الأدلة إلى المجتمع الدولي والسعي لإدانة طهران من قبل مجلس الأمن الدولي.

تحشيد المجتمع الدولي

بين المحلل السياسي أنه مع استمرار ما يشبه الضبابية في مواقف حليف المنطقة (واشنطن) إلا أن المملكة لم ترهن أمنها لأي قوة كانت، بل أكدت أنها من سيقرر نوعية الرد وتوقيته، حيث تملك المملكة العديد من الخيارات بالتنسيق مع المجتمع الدولي الذي هب في إعلان تأييده للمملكة ورفضه للإرهاب، موضحا أنه من المتوقع من تلك الخيارات أن تعمد إلى تحشيد المجتمع الدولي بأكمله لمعاقبة نظام الملالي الإرهابي، وفرض مزيد من العقوبات الدولية الصارمة وتوجيه ضربات دولية محددة وعنيفة لأطراف إيران الإرهابية في المنطقة أو شن هجمات صاروخية أو سرية على البنية التحتية للطاقة الإيرانية المتهالكة، لتحييدها وتعطيلها تماما.

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القبة الحديدية

نظام دفاع جوي بالصواريخ ذات القواعد المتحركة، مخصص لأنظمة الدفاع المتقدمة والهدف منه هو اعتراض الصواريخ قصيرة المدى والقذائف المدفعية.

6 استراتيجيات لتفادي الهجوم الإيراني مستقبلا

1. حشد المجتمع الدولي بأكمله لمعاقبة نظام إيران الإرهابي

2. فرض مزيد من العقوبات الدولية الصارمة

3. توجيه ضربات دولية محددة وعنيفة لأطراف إيران الإرهابية في المنطقة

4. شن هجمات صاروخية أو سرية على البنية التحتية للطاقة الإيرانية المتهالكة

5. منظومات صواريخ لردع أي هجوم ومن أي نوع

6. قبب حديدية لردع كل من تسول له نفسه استهداف هذه المناطق الحيوية