طائرات Delta Wing وصواريخ يا علي استهدفت أرامكو

بينما أكدت وزارة الدفاع السعودية ، مساء أمس، أن الهجمات التي استهدفت منشأتي أرامكو في السعودية جاءت من الشمال، بدعم من إيران، قال المتحدث باسم الوزارة تركي المالكي، خلال مؤتمر صحفي في الرياض، إن جميع الأدلة تثبت العدوان الإيراني على منشآت النفط في المملكة، مؤكدا أن طائرات مسيرة إيرانية من طراز “ delta wing” استُخدمت إضافة إلى صواريخ كروز.

وعرضت الوزارة صورا لبقايا صواريخ استهدفت معملي أرامكو في البقيق وهجرة خريص. وقالت الوزارة، إن “لدينا أدلة على تورط إيران في أعمال تخريب في المنطقة عبر وكلائها”.

دحض إطلاق الصواريخ من اليمن

أكد المالكي أن لدى السعودية أدلة على الهجوم لم ينطلق من اليمن كما “زعمت أذرع إيران”، معتبرا أن “هجوم أرامكو لم يستهدف السعودية فقط بل أيضا المجتمع الدولي وأمن الطاقة”، ودعا المجتمع الدولي للتعامل مع ممارسات إيران الخبيثة في المنطقة.

واستعرض الناطق الرسمي باسم وزارة الدفاع صور كاميرات مراقبة تظهر توجه الصاروخ من الشمال إلى الجنوب وليس من اليمن كما يدعى الحوثيون.

وأوضح أن المعمل المستهدف خارج نطاق الطائرات المسيرة من مناطق ميليشيات الحوثي، التي ادعت مسؤوليتها عن الهجوم. وقال المتحدث باسم الوزارة: “شاركنا نتائج التحقيقات في الهجوم على معملي أرامكو مع حلفائنا”. وأضاف أن الهجوم على “بقيق” و”خريص” امتداد لهجمات سابقة تقف خلفها إيران.

صواريخ يا علي

أكد المالكي أن إيران تقف وراء هجمات على المدنيين في السعودية عبر وكلائها في اليمن، كاشفا أن الهجوم على أرامكو جاء من الشمال وبالتأكيد كان مدعوما من إيران.

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وأعلن المتحدث باسم وزارة الدفاع أن طائرات مسيرة إيرانية الصنع (درونز) من طراز “دلتا-ونج” شاركت في الهجوم على أرامكو. وعرض مقطعا يظهر أن الطائرات المسيرة التي هاجمت معملي أرامكو كانت تحلق من الشمال للجنوب.

كما أكد المتحدث باسم الوزارة أنه تم استخدام صواريخ “كروز” دقيقة من طراز (يا علي) في الهجوم على معملي أرامكو، وأن الطائرات المسيرة التي هاجمت المنشأتين استخدمت نظام تموضع متقدما، مشيرا إلى أن الحرس الثوري الإيراني أعلن فبراير الماضي امتلاكه طرازا متقدما من تلك الصواريخ.

18 طائرة مسيرة و7 صواريخ

وعرض المالكي صورا للصواريخ التي تم فحصها وتشير المعلومات إلى مصدره الإيراني. وقال إنه تم استخدام 18 طائرة مسيرة و7 صواريخ كروز للهجوم على المنشأتين في السعودية، مشيرا إلى أن 3 صواريخ لم تصب أهدافها في الهجوم.

وقال المتحدث، إن السعودية جمعت معلومات من بقايا الصواريخ بما يكفي لأن نعرف من وراء الهجوم مشدداً على أن “من أطلق الطائرات المسيرة والصواريخ سيتحمل المسؤولية”.

وأكد أنه “سنواصل التحقيق في الهجوم على أرامكو عبر القنوات الدولية المعتمدة”. وقال المالكي: “نفخر بقدرة دفاعاتنا الجوية التي صدت أكثر من 200 صاروخ باليستي”.