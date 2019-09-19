السفراء العرب في بلجيكا يودعون الأحمد

أقام سفراء الدول العربية المعتمدين لدى بلجيكا ودوقية لوكسمبورج ومنظمة حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوربي، أمس، حفل توديع لسفير خادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ، عبدالرحمن بن سليمان الأحمد، بمناسبة انتهاء فترة عمله.

وعبر عميد السفراء العرب، سفير سلطنة عُمان نجيم العبري، عن اعتزازه وأعضاء السلك الدبلوماسي كافة بعلاقات الصداقة والتعاون التي جمعتهم بالسفير الأحمد خلال الفترة الماضية، كما استعرض جهود ونشاطات السفير الأحمد في خدمة المملكة وتعزيز علاقاتها مع مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ مما أسهم في زيادة التعاون وتحقيق كثير من الإنجازات المهمة في مختلف المجالات.

وشكر السفير الأحمد السفراء العرب، منوها بروح التعاون والتنسيق التي تربط بينهم كسفراء للدول العربية في مملكة بلجيكا مما أسهم في دعم ونجاح مهمته، معربا عن اعتزازه بعمله سفيرا لخادم الحرمين الشريفين لدى مملكة بلجيكا ودوقية لوكسمبورغ خلال الفترة من فبراير 2014 إلى سبتمبر 2019، ورئاسته لبعثة المملكة لدى الاتحاد الأوروبي إلى بداية عام 2018، واعتزازه بعلاقات الصداقة والتعاون التي ربطته بالسفراء العرب المعتمدين في مملكة بلجيكا.