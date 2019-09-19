أوروبا تخشى بريكست بلا اتفاق

وحذر رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر في مقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج، من أن «خطر عدم التوصل إلى اتفاق يبقى واقعيا جدا، قد يكون ذلك خيار المملكة المتحدة لكنه لن يكون أبدا خيار الاتحاد الأوروبي»، لافتة إلى أنه ما زال يعتبر أن التوصل إلى اتفاق.
حق معرفة الحقيقة
لكن كبير المفاوضين الأوروبيين ميشال بارنييه توجه إليهم قائلا «يجب أن يحاسبكم المواطنون البريطانيون... المواطنون البريطانيون مثل المواطنين الأوروبيين الآخرين، يمتلكون حق معرفة الحقيقة بشأن عواقب بريكست، كل العواقب التي تتسم بخطورة أكبر لا تريدون قولها».
الخروج بلا اتفاق
وقال بارنييه في البرلمان الأوروبي إنه «في هذه المفاوضات الاستثنائية والمعقدة من مسؤوليتنا مواصلة هذه العملية بتصميم وبصدق»، مشددا على «الحاجة إلى حلول يمكن تطبيقها قانونيا» حول الوضع في إيرلندا، البلد الوحيد الذي يتقاسم حدودا برية مع المملكة المتحدة.
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