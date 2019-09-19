غرق مركب مهاجرين بتونس

أفاد مصدر قضائي جهة صفاقس التونسية أمس، عن انتشال جثة ثالثة لمهاجرين غرقوا أمس قبالة سواحل الجهة.

وأوضح المتحدث باسم محاكم صفاقس مراد التركي، أن وحدات الحرس البحري انتشلت جثة ثالثة اليوم ويجري التعرف على هويتها، مبينا أن الجثتين اللتين عثرا عليهما الثلاثاء هما لمواطنين تونسيين من ولاية قبلي، فيما يستمر البحث عن أربعة مفقودين.

وبحسب المعلومات التي قدمها التركي كان على متن المركب 16 شخصا عندما تسربت إليه المياه بعد إبحاره على بعد 12 كيلومترا من الساحل، وجرى إنقاذ تسعة أشخاص، وذلك بعد أن أعلن في وقت سابق بغرق مركب ثان أمام سواحل جزيرة جربة.