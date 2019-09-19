تفجير انتحاري داخل مبنى حكومي في أفغانستان

فجر انتحاري نفسه داخل مبنى حكومي في شرق أفغانستان، بعد يوم من مقتل 48 شخصًا في هجومين منفصلين وقع أحدهما قرب تجمع انتخابي للرئيس أشرف غني.

وأفاد شهود عيان عن سماع أصوات إطلاق رصاص مباشرة بعد الانفجار الذي وقع في مركز لتسجيل الهويات إلكترونيًا في جلال آباد، عاصمة ولاية ننجرهار، حيث ينشط عناصر طالبان وتنظيم داعش على حد سواء.

وقال المتحدث باسم حاكم الولاية عطاء الله خوغياني، إن قوات الأمن توجّهت إلى المكان لإنقاذ الموظفين.

ولم تعلن أي جهة بعد مسؤوليتها عن الهجوم الذي يأتي بعد يوم من مقتل 48 شخصًا وإصابة العشرات في هجومين منفصلين، وقع أحدهما قرب تجمّع انتخابي لغني في ولاية باروان والآخر في كابول.