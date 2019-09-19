خطة خماسية أعادت إنتاج بقيق في وقت قياسي

حدد خبير استراتيجي 5 خطوات مكنت المملكة، خلال وقت قياسي من إعادة أعمال معملي بقيق وخريص لإنتاج أكثر من 5 ملايين برميل يوميا، بعد 4 أيام من الاعتداء الإرهابي رغم التوقعات التي حددت وقت إصلاح الأضرار بين أسابيع وأشهر.

وذكر رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانامي لـ”دوت الخليج” أن الأضرار المادية، التي أصابت المعامل هي أضرار محدودة وبأجزاء معينة، ولم تمتد للأنابيب والبنى التحتية.

وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذت منذ اليوم الأول للاعتداء، وحتى إعادة الإنتاج تمثلت في حصر الأضرار، وتحديد متطلبات إصلاحها، وتوفير القطع اللازمة، والإصلاح، ومن ثم إعادة الإنتاج.

خطط السلامة

أكد أبانامي أن خطط السلامة المتبعة والمعمول بها في أي شركة إنتاج نفط بما فيها “أرامكو السعودية” تعتمد على إغلاق الأنابيب وإيقاف الإنتاج، وإيقاف جميع العمليات الأخرى، ومن ثم حصر الأضرار، ويحصل ذلك بشكل تقائي بحدوث أي حريق لأنه إجراء أساسي للحد من الخسائر، بالإضافة لوجود خطط سلامة أخرى تتعلق بالحوادث الأكبر، كما حصل في هجوم بقيق الإرهابي، ولذلك فالأضرار المادية ليست بالسوء الذي يمكن تصوره.

وبين أن الإنتاج في حرب الخليج رجع خلال شهر ونصف، وما حدث في بقيق تمثل في اشتعال النار في ثلاث خزانات لوجود الغاز ومواد أخرى، حيث إن الزيت الخام يصعب احتراقه.

5 خطوات أعادت إنتاج النفط خلال 4 أيام

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01 حصر الأضرار

02 تحديد متطلبات إصلاحها

03 توفير القطع اللازمة

04 الإصلاح

05 إعادة الإنتاج