خطة خماسية أعادت إنتاج بقيق في وقت قياسي

وذكر رئيس مركز السياسات النفطية والتوقعات الاستراتيجية الدكتور راشد أبانامي لـ”دوت الخليج” أن الأضرار المادية، التي أصابت المعامل هي أضرار محدودة وبأجزاء معينة، ولم تمتد للأنابيب والبنى التحتية.
وأشار إلى أن الخطوات التي اتخذت منذ اليوم الأول للاعتداء، وحتى إعادة الإنتاج تمثلت في حصر الأضرار، وتحديد متطلبات إصلاحها، وتوفير القطع اللازمة، والإصلاح، ومن ثم إعادة الإنتاج.
خطط السلامة
أكد أبانامي أن خطط السلامة المتبعة والمعمول بها في أي شركة إنتاج نفط بما فيها “أرامكو السعودية” تعتمد على إغلاق الأنابيب وإيقاف الإنتاج، وإيقاف جميع العمليات الأخرى، ومن ثم حصر الأضرار، ويحصل ذلك بشكل تقائي بحدوث أي حريق لأنه إجراء أساسي للحد من الخسائر، بالإضافة لوجود خطط سلامة أخرى تتعلق بالحوادث الأكبر، كما حصل في هجوم بقيق الإرهابي، ولذلك فالأضرار المادية ليست بالسوء الذي يمكن تصوره.
وبين أن الإنتاج في حرب الخليج رجع خلال شهر ونصف، وما حدث في بقيق تمثل في اشتعال النار في ثلاث خزانات لوجود الغاز ومواد أخرى، حيث إن الزيت الخام يصعب احتراقه.
5 خطوات أعادت إنتاج النفط خلال 4 أيام
01 حصر الأضرار
02 تحديد متطلبات إصلاحها
03 توفير القطع اللازمة
04 الإصلاح
05 إعادة الإنتاج
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