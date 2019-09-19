أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على دعم مصر لأمن واستقرار السودان، ومساندتها لإرادة وخيارات الشعب السوداني الشقيق، وذلك خلال استقباله أمس رئيس وزراء السودان عبدالله حمدوك بقصر الاتحادية. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أشار إلى تقديم كافة سبل الدعم للأشقاء في السودان وسرعة تنفيذ المشروعات التنموية المشتركة. من جانبه، أعرب حمدوك عن تقديره للدعم المصري المخلص، ثنائيا وإقليميا ودوليا، مبديا تطلعه إلى الاستفادة حالياً من الخبرات المصرية في مجال المشروعات التنموية والإصلاح الاقتصادي.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيسي لحمدوك: ندعم الخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.