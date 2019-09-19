العواد يلتقي سفيري إيطاليا ولبنان

وبحث العواد مع السفيرين الموضوعات ذات الاهتمام المشترك خاصةً ما يتعلق بمجالات حقوق الإنسان.
واستعرض العواد جهود المملكة بقيادة خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد الأمين في دعم حقوق الإنسان، منوهاً بالتطورات التي تشهدها المملكة والخطوات الرائدة نحو تحقيق التنمية المستدامة التي تجعل من الإنسان محوراً للتنمية وفقاً لرؤية المملكة 2030 الهادفة إلى تحقيق التنمية الشاملة لمستقبل أفضل للمملكة.
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