تخوف إيراني من ضربة ومذكرة للتنصل من المسؤولية

أعلنت إيران أمس، أنها أرسلت مذكرة رسمية للولايات المتحدة الأميركية، حذّرت فيها من اتخاذ أي إجراء ضدها على خلفية هجوم أرامكو، كما نفت صلتها بالهجوم.

وتم إرسال المذكرة أول من أمس إلى السفارة السويسرية الراعية لمصالح الولايات المتحدة في طهران، وجاء فيها أن إيران «سترد ردا قاسيا وبشكل فوري على أي عدوان محتمل ضدها، في ضوء الاتهامات الأميركية لها بشأن الهجوم على منشآت أرامكو بالسعودية».

كما نفت المذكرة «أي دور لإيران في هذه القضية».

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جاءت المذكرة الإيرانية للإيحاء بأن طهران تمتلك قوة الرد، وهو ما يبرر إحساسها الشديد بوطأة تحملها مسؤولية الهجمات التي أعلن مسؤول أميركي، أول من أمس، أن بلاده باتت متأكدة أنها انطلقت من الأراضي الإيرانية، وقد استخدمت فيها صواريخ عابرة، حيث نُفذّت الهجمات بصواريخ كروز، وحلقت على ارتفاع مُنخفض مدعومة بطائرات دون طيار «درونز»، وأنها انطلقت من قاعدة إيرانية تقع قرب الحدود العراقية.

وأضاف المسؤول أن المسار كان عبر إرسال الصواريخ فوق العراق وجعلها تلتف فوق الكويت وصولا ًإلى منشأتي النفط السعوديتين لإخفاء مصدر إطلاقها.

وتابع «لا توجد أي مؤشرات على الإطلاق من شأنها الإشارة إلى أن هذه الصواريخ جاءت من جنوب المملكة خاصة اليمن».