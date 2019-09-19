ثلاث دول تدعو مجلس الأمن للتصويت على وقف إطلاق النار في إدلب

دعت كل من الكويت وألمانيا وبلجيكا مجلس الأمن الدولي للتصويت الخميس على قرار يفرض "وقفا فوريا لإطلاق النار" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا، بحسب ما أفادت بهمصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة

وجاء في النص، الذي يمكن أن يواجه بحق النقض (الفيتو) من روسي، أن وقف إطلاق النار هذا يجب أن يبدأ ظهر الحادي والعشرين من سبتمبر الجاري بالتوقيت المحلي.

ويوضح مشروع القرار أن الهدف منه "تجنب تدهور إضافي للوضع الكارثي أصلا في إدلب".

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