نتنياهو يفشل في تحقيق فوز يكفل له تشكيل حكومة أغلبية

فشل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في تحقيق فوز يكفل له تشكيل حكومة أغلبية، وذلك في انتخابات شهدت تقارباً شديداً بين جناحه اليمني وتحالف يسار الوسط الذي يقوده خصمه الرئيسي قائد الجيش السابق بيني جانتس.

ووفقاً لنتائج شبه مكتملة نُشرت اليوم الأربعاء، مثلت هذه الانتخابات ضربة جديدة لنتنياهو، أطول رؤساء وزراء إسرائيل بقاء في السلطة، والذي فشل في تشكيل حكومة بعد تصويت غير حاسم في إبريل الماضي.

وبعد إحصاء أكثر من 90 في المئة من الأصوات، بحسب وسائل إعلام إسرائيلية، بدا التكتل بقيادة حزب ليكود، الذي يتزعمه نتنياهو، متقارباً بشدة مع تجمع محتمل يقوده حزب أزرق أبيض بزعامة جانتس.

وأظهرت النتائج فوز ليكود بـ 55 من مقاعد البرلمان البالغة 120 في حين حصل تحالف يسار الوسط على 56، مقارنة مع 61 مقعداً تلزم لتشكيل حكومة أغلبية.

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ومع فشل أي حزب في الفوز بأغلبية في البرلمان (الكنيست)، بدا وزير الدفاع السابق أفيجدور ليبرمان زعيم حزب "إسرائيل بيتنا" اليميني المتشدد الورقة المرجحة في هذه الانتخابات. ومن المتوقع أن يحصد حزب ليبرمان تسعة مقاعد.

ويدفع ليبرمان باتجاه تشكيل حكومة وحدة من الأحزاب الكبرى. وامتنع عن دعم مسعى نتنياهو لتشكيل ائتلاف صغير من الأحزاب اليمينية والدينية بعد انتخابات إبريل مما أفضى إلى إجراء انتخابات ثانية أمس الثلاثاء.

وقال نتنياهو، اليوم الأربعاء، لأعضاء البرلمان من حزب ليكود إنه التقى مع قادة فصائل اليمين وإنهم تعهدوا بالعمل معه على تشكيل الحكومة المقبلة تحت قيادته.

لكنه لم يوضح خطتهم لمواجهة الفشل في تحقيق أغلبية برلمانية.

وقدمت القائمة العربية المشتركة أداءً قوياً في انتخابات، أمس الثلاثاء، ومن المتوقع أن تحصل على 13 مقعداً في البرلمان، لكن لم يسبق لأي حزب عربي الانضمام رسمياً إلى حكومة ائتلافية في إسرائيل.