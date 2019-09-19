بوتين ورئيس وزراء الصين يبحثان تعزيز علاقات بلديهما

بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس الوزراء الصيني لي كي شيانج، اليوم الأربعاء، تعزيز العلاقات بين القوتين الجارتين.
وقال بوتين للمسؤول الصيني الرفيع، الذي يقوم بزيارة إلى روسيا، "أنا واثق أن زيارتك ستوفر، بالطبع، زخما جيدا لتطور العلاقات الاقتصادية بين حكومتينا"، وذلك وفقا لنص لتصريحات بوتين.
وخلال اجتماع أمس الثلاثاء، قال رئيس الوزراء الروسي ديمتري ميدفيديف إنه يتعين على البلدين مضاعفة حجم التبادل التجاري بينهما خلال الأعوام الخمسة المقبلة إلى 200 مليار دولار.
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وارتفع حجم التبادل التجاري بين روسيا والصين بنسبة 24,5 بالمئة العام الماضي، مقارنة بالعام السابق عليه، ليصل إلى 108 مليار دولار، وفقا لهيئة الجمارك الاتحادية الروسية.
وعملت روسيا والصين على توثيق العلاقات الثنائية على مدار الأعوام الأخيرة، في الوقت الذي شهدت فيه علاقات الدولتين مع الغرب، وخاصة الولايات المتحدة، صراعات إقليمية ونزاعات تجارية.
وتخوض الصين حربا تجارية مع الولايات المتحدة أدت إلى فرض كل منهما رسوما جمركية على سلع الأخرى.
بينما تعرف العلاقات الروسية-الأميركية العديد من المشاكل بسبب قضايا عدة منها أزمة أوكرانيا. وقد انسحبت الولايات المتحدة من اتفاقية الأسلحة النووية متوسط المدى التي كانت تربطها بروسيا منذ الحرب الباردة. وتتهم وواشنطن موسكو بخرق الاتفاقية، وهو ما تنفيه روسيا.
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