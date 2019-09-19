بومبيو: الهجوم على أرامكو لم ينفذه الحوثيون بل إيران

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأربعاء، إن الهجوم على المعملين التابعين لشركة "أرامكو" السعودية لم يكن من تنفيذ ميليشيات الحوثي الموالية لطهران وإنما كان هجوماً إيرانياً، واصفاً الهجوم على المنشآت النفطية السعودية بأنه "عمل حربي".

وأضاف وزير الخارجية الأميركي، لدى وصوله إلى مدينة جدة السعودية، أن الحوثيين يدعون أنهم نفذوا الهجوم، لكن "هذا ليس صحيحا"، مشيرا إلى أن "بصمات" إيران على الهجوم. وقال أيضا إن "لا إثبات على أن مصدره العراق".

وأوضح أن الأسلحة التي تم استخدامها في الهجوم "ليست أسلحة يمكن أن تكون في حوزة الحوثيين".

وتابع أن مصدر الهجوم "لم يكن من الجنوب"، أي من اليمن، مضيفا "نعلم بأن الإيرانيين لديهم أنظمة لم ينشروها في أي مكان خارج بلادهم".

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وأشار بومبيو إلى أن الهجوم عملية "هددت إمدادات الطاقة العالمية".

وكانت المملكة العربية السعودية أوضحت، اليوم، أن الهجوم الذي استهدف، السبت، معملين تابعين لشركة "أرامكو" النفطية تمّ بدعم من إيران.

وقال المتحدث العسكري باسم وزارة الدفاع السعودية العقيد الركن تركي المالكي، في مؤتمر صحافي في العاصمة الرياض، إن الهجوم لم ينطلق من اليمن بل من موقع شمال المملكة يجري التحقق منه. ولم يحدد المالكي مكانا محددا كمصدر لانطلاق الصواريخ والطائرات.

وتعرضّت السبت منشأتان في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق المملكة لهجوم بطائرات مسيرة وصواريخ عابرة، بحسب ما قال الأميركيون.