الانتخابات الإسرائيلية.. حزب ناتنياهو يتعادل مع غريمه “أزرق أبيض” في عدد المقاعد

ظهرت النتائج الأولية لفرز الأصوات في الانتخابات الإسرائيلية، التي جرت، أمس الثلاثاء، والتي أظهرت حصول حزب “الليكود” برئاسة رئيس الوزراء الإسرائيلي “بنيامين نتنياهو”، ومنافسه حزب “أزرق أبيض” برئاسة “بيني غانتس”، رئيس الأركان الأسبق، على نفس عدد المقاعد.

وحصل حزب “الليكود” بعد فرز حوالي 92 في المائة من الأصوات، حسبما صرحت به لجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية، على 32 مقعدا، وهي المقاعد ذاتها، التي حصل عليها حزب “أزرق أبيض”.

وحلت القائمة المشتركة، وتضم 4 أحزاب عربية في المرتبة الثالثة بحصولها على 12 مقعدا، فيما حصل حزب “إسرائيل بيتنا” بقيادة أفيغدور ليبرمان على 9 مقاعد.

وحصل حزب “شاس” على 9 مقاعد، فيما حصل حزب “يهودوت هتوراه” على 8 مقاعد، تلاه “اتحاد اليمين”، الذي حصل على 8 مقاعد، فيما أحرز كل من تحالف “العمل – جيشر”، و”المعسكر الديمقراطي”، على التوالي على 6 و5 مقاعد.

وفي أول كلمة له بعد إغلاق صناديق الاقتراع في الانتخابات الإسرائيلية تجنب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو إعلان الفوز، أو الإقرار بالهزيمة، قائلا إنه “لن يقبل بأن تضم الحكومة الإسرائيلية المقبلة أحزابا عربية معادية للصهيونية”.