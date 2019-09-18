شهدت مدينة طنجة، اليوم الأربعاء، حادثة سير مميتة، بعدما دهست حافلة للنقل العمومي سائق دراجة نارية على مستوى شارع الإمام مسلم بحي درادب.
وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن الضحية فقد سيطرته على دراجته النارية، حيث تهاوت على الأرض وسقطت بالقرب من عجلات حافلة للنقل العمومي تشتغل بالخط 11، التي سحلت سائق الدراجة لمسافة طويلة وأردته قتيلا على الفور.
وحلت العناصر الأمنية بعين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات الدوق دي طوفار بطنجة، لتحديد ملابسات الوفاة.
كانت هذه تفاصيل خبر دهسته حافلة للنقل العمومي وسحلته لمسافة…تفاصيل حادثة مروعة في طنجة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.