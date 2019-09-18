دهسته حافلة للنقل العمومي وسحلته لمسافة…تفاصيل حادثة مروعة في طنجة

شهدت مدينة طنجة، اليوم الأربعاء، حادثة سير مميتة، بعدما دهست حافلة للنقل العمومي سائق دراجة نارية على مستوى شارع الإمام مسلم بحي درادب.

وتشير المعطيات المتوفرة، إلى أن الضحية فقد سيطرته على دراجته النارية، حيث تهاوت على الأرض وسقطت بالقرب من عجلات حافلة للنقل العمومي تشتغل بالخط 11، التي سحلت سائق الدراجة لمسافة طويلة وأردته قتيلا على الفور.

وحلت العناصر الأمنية بعين المكان، وباشرت إجراءاتها القانونية، فيما تم نقل جثة الضحية إلى مستودع الأموات الدوق دي طوفار بطنجة، لتحديد ملابسات الوفاة.