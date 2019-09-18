دوري الأبطال.. باريس سان جيرمان يقسو على ريال مدريد بثلاثية

حقق فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، فوزا ثمينا على ريال مدريد الإسباني، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما مساء اليوم الأربعاء، بملعب ” حديقة الأمراء” في العاصمة الفرنسية، عن أول مباراة المجموعة الأولى، لمنافسات دوري أبطال أوروبا.

وأنهى الفريق الباريسي الجولة الأولى متقدما بهدفين دون رد، وقعهما النجم الأرجنتيني أنخيل ديماريا، في الدقيقتين 14 و33، متوجا سيطرة واضحة لفريقه على مجريات اللعب.

رد الفريق الإسباني كان محتشما، غاب الانسجام بين الخطوط، وندرت محاولات التسجيل، على الرغم من توقيع غاريث بايل لهدف، تم إلغائه بعد اللجوء لتقنية الفيديو.

الجولة الثانية، كانت نسخة مطابقة لسابقتها، سيطرة كلية لأصحاب الأرض، الذين تفننوا في إهدار الفرص، وهدف آخر ملغي للريال، بسبب تسلل بنزيمة.

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وفي الوقت الذي ظن فيه الجميع بأن المباراة ستنتهي بثنائية، سيضيف البلجيكي مونيي ثالث الأهداف في الوقت بدل الضائع.

لتنتهي المباراة بحصد الفريق الفرنسي لأول ثلاث نقاط، وسط تساؤلات حول تواضع أداء الفريق الملكي.

يشار إلى أن المباراة الأخرى عن نفس المجموعة، بين كلوب بروج البلجيكي وغلاطة سراي التركي كانت قد انتهت بالتعادل بدون أهداف.