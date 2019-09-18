بايرن ميونخ يدك شباك النجم الأحمر بثلاثية

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق بايرن ميونخ الألماني فوزا ساحقا على نظيره النجم الأحمر الصربي بثلاثة أهداف نظيفة، ضمن أحداث الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وأحرز ثلاثية بايرن كل من اللاعبين كينغسيلي كومان، روبرت ليفاندوفسكي وتوماس مولر.

وبهذا الفوز حصد بايرن ميونخ أول 3 نقاط له في بداية مشواره بالبطولة الأوروبية.

مجريات المباراة:

مرت الدقائق الأولى هادئة دون وصول الفريقين بفرص خطيرة على المرمى، رغم سيطرة بايرن على مجريات اللعب بشكل واضح.

وجاءت أولى محاولات بايرن الحقيقية على مرمى النجم الأحمر من تسديدة أطلقها كينغسلي كومان مع حلول الدقيقة 20، لكنها علت العارضة بأمتار قليلة.

وتقدم لوكاس هيرنانديز ليخترق منطقة الجزاء، مرسلًا عرضية أرضية زاحفة، لكنها لم تجد من يوجهها إلى داخل الشباك، لتذهب خارج المرمى.

ونجح جاندر الظهير الأيسر للنجم الأحمر، في الانطلاق بمرتدة سريعة نحو منطقة جزاء أصحاب الأرض، ليطلق تسديدة قوية، لكنها حادت عن مرمى الحارس مانويل نوير، لتضيع فرصة للضيوف.

وانطلق إيفان بيريسيتش من الجهة اليسرى وأرسل عرضية داخل منطقة الجزاء، قابلها كومان بضربة رأسية من الوضع طائرًا، لتعانق الكرة الشباك، ليتقدم بايرن بهدف أول بعد مرور 34 دقيقة.

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وحاول روبرت ليفاندوفسكي تجربة حظه بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء، لكنها ذهبت سهلة في أحضان الحارس ميلان بوريان.

وأرسل كومان، عرضية أرضية إلى فيليب كوتينيو، الذي وجهها بكعب القدم إلى داخل الشباك، ليفسد المساعد فرحته، بعدما رفع الراية مشيرًا لتسلل اللاعب البرازيلي.

وعاد كوتينيو بتسديدة صاروخية بعيدة المدى، لكنها مرت بجوار القائم الأيسر لحارس النجم الأحمر.

وفي اللحظات الأخيرة، تصدى الحارس بوريان لتسديدة قوية من ليفاندوفسكي ومن بعده كورينتين توليسو، ليحرم بايرن من مضاعفة النتيجة قبل ذهاب الفريقين إلى الاستراحة بتقدم بايرن (1-0).

وجاءت بداية الشوط الثاني سريعة، حيث عاود كوتينيو محاولاته بتسديدة معتادة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت فوق العارضة، قبل أن يسدد توليسو كرة أخرى لكنها ارتطمت في القائم.

وحال حارس الضيوف مجددًا أمام وصول ليفاندوفسكي للشباك، بعدما تصدى ببراعة لتسديدته في الدقيقة 55، قبل أن يعود بعد دقيقتين لإنقاذ مرماه من هدف آخر محقق عن طريق المهاجم البولندي.

وسيطر البايرن لكن الخطورة غابت عن كافة محاولاته في الدقائق التالية، قبل أن يصل النجم الأحمر بفرصة خطيرة كادت أن تسفر عن التعادل عن طريق ماركو مارين، لكن الكرة مرت بجوار القائم الأيسر.

وقبل نهاية الوقت الأصلي بـ 10 دقائق، أطلق ليفاندوفسكي رصاصة الرحمة على ضيفه، بعدما انزلق موجهًا الكرة إلى داخل الشباك، محرزًا الهدف الثاني للبافاري.

وفي الوقت المحتسب بدل الضائع، نفذ تياغو ألكانتارا ركلة حرة من على حدود منطقة الجزاء، ليمرر الكرة بطريقة خادعة إلى البديل توماس مولر، الذي قابلها بلمسة واحدة إلى داخل الشباك، ليعزز البايرن تقدمه بهدف ثالث، قبل أن يطلق الحكم صافرة النهاية فوز البافاري (3-0).