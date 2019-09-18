الطيرة: إصابة حرجة بجريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب ثلاثة أشخاص بجروح متفاوته من جراء تعرضهم لجرائم إطلاق نار وطعن، وقعت مساء الأربعاء، في ثلاثة بلدات عربية مختلفة.

وعُلم أن شخصًا أصيب بجراح حرجة من جراء تعرضه لإطلاق نار في مدينة الطيرة، مساء الأربعاء.

وفي وقت سابق، الأربعاء، أصيب شاب من مدينة الطيبة بجريمة إطلاق نار وقعت داخل محطة وقود على مدخل جلجولية.

ووصفت جراح الشاب بالـ"متوسطة"، وتم نقله على إثرها إلى مستشفى "مئير" في كفار سابا لاستكمال العلاج.

Advertisements

وأفاد شهود عيان بأن قوات كبيرة من الشرطة وصلت إلى المكان وباشرت التحقيق.

وفي المغار، أصيب شاب (30 عامًا) في جروح قدرت خطيرة في جريمة إطلاق نار. ونقل المصاب لتلقي العلاج اللازم في مستشفى "بوريا" في طبرية.

وقالت الشرطة إن التحقيقات الأولية تشير إلى أن الجريمة قد ارتكبت بدوافع جنائية.