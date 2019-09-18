محادثات سعودية لبنانية بشأن دعم مالي

الرياض ـ رويترز: قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان أمس إن المملكة تجري محادثات مع حكومة لبنان بشأن تقديم دعم مالي. وقال الجدعان في مقابلة مع رويترز “نضع أموالنا والتزامنا في لبنان، وسنواصل دعم لبنان ونعمل مع حكومته”.

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