مصرع عشرات الأطفال بحريق في مدرسة بليبيريا

مونروفيا ـ رويترز: قالت الشرطة الليبرية أمس إن حريقا اندلع في مدرسة إسلامية في ليبيريا وأسفر عن مصرع ما لا يقل عن 27 طفلا. وقال موزيس كارتر المتحدث باسم الشرطة “كان الأطفال يحفظون القرآن عندما اندلع الحريق” الذي قال إنه نتج عن مشكلة في الكهرباء. وأضاف أن التحقيقات لا تزال مستمرة. وقال كارتر إن اثنين من الناجين نقلا إلى المستشفى. وقال الرئيس جورج ويا على تويتر إن الحريق بدأ مساء أمس الاول الثلاثاء في إحدى ضواحي العاصمة مونروفيا. وأضاف “أقدم التعازي لأسر الأطفال الذين توفوا في مدينة باينسفيل. إنها فترة صعبة على أسر الضحايا وعلى ليبيريا بأسرها”.

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