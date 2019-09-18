رئيس الأركان الإماراتي ونظيره الإثيوبي ‎يبحثان التعاون العسكري

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - التقى الفريق الركن حمد محمد ثاني الرميثي رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية، الأربعاء، في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الفريق أول آدم محمد رئيس أركان قوات الدفاع الإثيوبية، وذلك خلال الزيارة التي يقوم بها حاليا لإثيوبيا على رأس وفد عسكري يضم عددا من كبار ضباط القوات المسلحة الإماراتية.
وبحث رئيس أركان القوات المسلحة الإماراتية مع نظيره الإثيوبي علاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإثيوبيا، والمتعلقة بالشؤون العسكرية والدفاعية وجوانب تفعيلها وتطويرها.
وتبادل الجانبان وجهات النظر تجاه مستجدات الأوضاع في المنطقة، وبحثا عددا من الأمور ذات الاهتمام المشترك.
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