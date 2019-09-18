الإمارات تدين الهجومين الإرهابيين في أفغانستان

أدانت دولة الإمارات العربية المتحدة بشدة الهجومين الإرهابيين اللذين وقعا في أفغانستان وأسفرا عن مقتل وجرح العديد من الأبرياء.

وأعربت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية عن إدانتها المطلقة للهجمات التي تبنتها حركة طالبان التي استهدفت تجمعا انتخابيا للرئيس أشرف غني في مقاطعة باروان وقاعدة للجيش في كابول.

وتكرر دولة الإمارات دعمها لحكومة أفغانستان في جهودها لمواجهة الإرهاب، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة العنف والتطرف.

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وقدمت الوزارة تعازيها إلى أسر الضحايا وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين.

وشهدت أفغانستان أمس، وتحديدا العاصمة كابول، تفجيرين سقط على إثرهما عشرات القتلى والمصابين، أحد هذين التفجيرين استهدف مقرا انتخابيا للرئيس الأفغاني أشرف غني كان موجودا بداخله.

ونجا الرئيس الأفغاني من التفجير لكن سقط أكثر من 26 قتيلا وأصيب 42 آخرون.

وكشفت وسائل إعلام محلية عن وقوع الانفجار فور بدء الرئيس الأفغاني إلقاء كلمته أمام تجمع لحملته الانتخابية بمدينة شاريكار في مقاطعة باروان شرقي البلاد.

وأكدت المصادر ذاتها، نقلا عن مسؤولين بوزارة الصحة، سلامة الرئيس غني، فيما قتل 26 شخصا وأصيب 42 آخرون.