واشنطن تثمن انضمام السعودية لمجموعة الأمن البحري

ثمن قائد القيادة المركزية الأمريكية الجنرال كينيث ماكينزي، الأربعاء، قرار العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بالانضمام إلى مجموعة الأمن البحري.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي: "إن انضمام الرياض للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية وضمان سلامة الممرات البحرية من شأنه القيام بدور نشط في الحفاظ على حرية الملاحة وتعزيز الأمن البحري وتخفيف التوترات الإقليمية".

وأضاف، على حساب القيادة المركزية الأمريكية بموقع التواصل الاجتماعي "توتير": "نقدر الدور الرائد للسعودية في المسائل الأمنية الإقليمية ونرحب بالتزامها بالحفاظ على التدفق الحر للتجارة".

وتابع قائد القيادة المركزية الأمريكية أن التهديدات التي تواجه حرية الملاحة مشكلة تتطلب حلاً دولياً.





Advertisements

وفجر أمس الأربعاء، أعلنت المملكة العربية السعودية الانضمام للتحالف الدولي لأمن وحماية الملاحة البحرية.



وقال مصدر مسؤول بوزارة الدفاع السعودية: "إن هذا التحالف الدولي يهدف إلى حماية السفن التجارية بتوفير الإبحار الآمن ويضمن حرية الملاحة البحرية والتجارة العالمية".

وتغطي منطقة عمليات التحالف الدولي لأمن الملاحة في الخليج مضيق هرمز وباب المندب وبحر عمان والخليج العربي.



ويهدف انضمام السعودية إلى مساندة الجهود الإقليمية والدولية لردع تهديدات الملاحة البحرية والتجارة العالمية وضمان أمن الطاقة العالمي واستمرار تدفق إمدادات الطاقة للاقتصاد العالمي والإسهام في حفظ السلم والأمن الدوليين.

وتعرض معملان تابعان لأرامكو لهجوم إرهابي، فجر السبت الماضي، وأعلنت الداخلية السعودية السيطرة على حريقين اندلعا في معملين للنفط بمحافظة بقيق وهجرة خريص، نتيجة استهدافهما بطائرات دون طيار.

وقوبل الهجوم بموجة استنكار وإدانات عربية ودولية واسعة النطاق، كما عقد مجلس الأمن الدولي جلسة لمناقشة الحادث، فيما أكدت واشنطن وقوف طهران وراء الحادث الإرهابي، وشددت على ضرورة العمل والتنسيق مع الحلفاء للتصدي للدور الإيراني في زعزعة استقرار المنطقة.