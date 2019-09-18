عقوبات إيران وتطورات هجوم أرامكو.. النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"

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العين الإخباريةالأربعاء 2019/9/18 11:56 م بتوقيت أبوظبي
النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"
في النشرة المسائية لـ"العين الإخبارية"، الأربعاء 18 سبتمبر/أيلول، تطالعون عناوين مختلفة في السياسة والاقتصاد والرياضة والصحة وغيرها من الأقسام الأخرى.
ففي عالم السياسة تجدون: بومبيو: هجمات "أرامكو" السعودية "إعلان حرب"، ومحمد بن سلمان: هجوم أرامكو اختبار للإرادة الدولية في مواجهة التخريب، ومصدر استخباراتي لـ"العين الإخبارية": إحباط مخطط تركي لاغتيال قيادات الجيش الليبي، والسعودية: هجوم "أرامكو" جاء من الشمال بدعم إيران، وبعد إدانتهم دوليا.. حزب الله يحول دون توقيف "قتلة" الحريري، وقرقاش: الإمارات تدعم "حوار جدة" لتوحيد جبهات اليمنيين.
كما تتابعون أيضاً: القضاء الأوروبي ينظر في اعتقال تركيا لزعيم كردي، والجيش الجزائري يعلن إحباط مؤامرة لتدمير البلاد في مهدها، والتحالف الدولي لحماية الملاحة.. تشكيل بحري لردع تهديدات إيران، وقرقاش: أرامكو تستحق شهادة امتياز على المستوى المهني والسياسي، وغداة انتخابات إسرائيل.. فلسطين تبحث عن "شريك حقيقي للسلام"، والسيسي وحمدوك يبحثان تطورات الأوضاع بالسودان.
أما في الاقتصاد فتطالعون: ترامب يكلف وزارة الخزانة بزيادة العقوبات على إيران، وعلى وشك الإفلاس.. خامنئي يواصل السحب من صندوق إيراني سيادي، ووزير المالية السعودي: إيرادات المملكة النفطية لن تتأثر بهجوم أرامكو، وزيادة جديدة لأسعار المحروقات في تركيا.. وتيرة "الجباية" تتسارع، والجامعة العربية: ندعم استثمارات "الحزام والطريق" الصينية في المنطقة، وهواوي تغازل عالم التكنولوجيا بـ1.5 مليار دولار وأسرار "5 جي"، وتراجع حاد في إقبال الأجانب على سوق العقارات التركي.
وإلى الملاعب تجدون: بعقد طويل الأمد.. مانشستر يونايتد يكافئ مدافعه ليندلوف، وفي التكنولوجيا: 6 آلاف ملي أمبير.. سامسونج تطرح هاتفا جديدا ببطارية عملاقة.
وفي الفن تقرأون: "أد أسترا" يفتتح الدورة الثالثة من "الجونة السينمائي" الخميس، بينما في المنوعات: استئصال "قرن الشيطان" من رأس هندي.
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