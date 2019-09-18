السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -
شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس إن خبراء تحقيق دوليين في طريقهم إلى السعودية للمشاركة في التحقيق بهجوم أرامكو، منددا بقوة بالهجوم على منشآت أرامكو النفطية.
إلى ذلك قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة والسعودية حددتا بـ«درجة احتمال كبيرة» المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملي أرامكو.
كانت هذه تفاصيل خبر غوتيريش: خبراء دوليون يشاركون في التحقيق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.