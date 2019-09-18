غوتيريش: خبراء دوليون يشاركون في التحقيق

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أمس إن خبراء تحقيق دوليين في طريقهم إلى السعودية للمشاركة في التحقيق بهجوم أرامكو، منددا بقوة بالهجوم على منشآت أرامكو النفطية.

إلى ذلك قال مسؤول أمريكي إن الولايات المتحدة والسعودية حددتا بـ«درجة احتمال كبيرة» المسؤول عن الهجمات الأخيرة التي استهدفت معملي أرامكو.