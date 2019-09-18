كتب: ضياء السقا
فتح مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، النار على الفنان الهارب محمد علي، واتهمه بأنه مدمن وخمورجي وشاذ جنسيا، حسب تعبيره، وهدده بفضح أمره يوم الخميس من خلال فيديو يجهزه له.
وقال مرتضى في تصريحات لبرنامج "الزمالك اليوم"، على قناة الحدث: "إنت يلا مفكر نفسك سعد زغلول ولا مصطفى كامل، إنت كومبارس فاشل، معرفتكش غير لما طلعت بالفيديوهات دي".
وأضاف منصور: "هرفع فيديو يوم الخميس وأقولكم الولد ده عمل إيه، ولو إنتم شرفا أو مسلمين قولولي هتعملوا إيه؟، لما تعرفوا أنه أهبل وشاذ جنسياً".
وتابع رئيس الزمالك: "بطل قلة أدب أنا جيبت قرارك، أديك أمارة البت السورية اللي معاها جنسية أسبانية هي اللي سحبتك.. ثورة إيه اللي بتقول عليها إنت أهبل يلا ومين دخلها في دماغك، الواد الحرامي الشمام اللي سرق فلوس مصر وهرب فكر نفسه إنه مصطفى كامل”.
وواصل: "الواد ده عاوز يتعالج من الشذوذ والإدمان، ده عيل خمورجي وشاذ الإخوان متبنينه ليه؟! أنا عاوز اعرف مش إنتم مسلمين ولا الإسلام بقى يتبنى الشذوذ؟".
كانت هذه تفاصيل خبر مرتضى منصور مهاجما محمد علي: ’’عيل شاذ ومدمن وهفضحه يوم الخميس.. بأمارة البنت السورية‘‘ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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