الأرصاد الجوية: طقس يوم غد قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة

أعلنت ​مصلحة الأرصاد الجوية​ أن طقسا صيفيا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:

الخميس: قليل الغيوم إاجمالاً مع ارتفاع إضافيّ ب​درجات الحرارة​ على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.

الجمعة: غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل على الساحل،كما يتكوّن ​الضباب​ على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.

السبت: غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يستمر تكوّن الضباب على المرتفعات مساءً.