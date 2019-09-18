الأرصاد الجوية: طقس يوم غد قليل الغيوم مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة

أعلنت مصلحة الأرصاد الجوية أن طقسا صيفيا مستقرّا يسيطر على الحوض الشرقيّ للمتوسّط، متوقعة أن يكون طقس الأيام المقبلة على الشكل التالي:
الخميس: قليل الغيوم إاجمالاً مع ارتفاع إضافيّ بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل يذكر على الساحل.
الجمعة: غائم جزئيّاً مع انخفاض بدرجات الحرارة على الجبال وفي الداخل وتبقى دون تعديل على الساحل،كما يتكوّن الضباب على المرتفعات اعتباراً من بعد الظهر.
السبت: غائم جزئيّاً الى غائم مع انخفاض بدرجات الحرارة خاصة في المناطق الجبلية والداخلية كما يستمر تكوّن الضباب على المرتفعات مساءً.
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