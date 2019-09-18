استقبل رئيس "الحزب التقدمي الإشتراكي" وليد جنبلاط، في دارته بكليمنصو، السفير المصري نزيه النجاري، بحضور الوزير السابق غازي العريضي وعرض معه التطورات. وكانت مناسبة لاستعراض نتائج زيارة جنبلاط مؤخرا لمصر ولقائه الرئيس عبد الفتاح السيسي.
كانت هذه تفاصيل خبر جنبلاط عرض مع النجاري نتائج زيارته لمصر ولقائه السيسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.