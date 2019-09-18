الغريب: في مثل هذا اليوم غاب طيف مجيد الوطن

لفت وزير ​الدولة​ لشؤون ​النازحين​ ​صالح الغريب​ في ذكرى وفاة ​مجيد أرسلان​ الى أنه "في مثل هذا اليوم غاب طيف مجيد الوطنِ والأستقلال لتعيدنا الذاكرة إلى ذاك الزمن المجيد حيث كانت روح البلاد تنبضُ بالوطنية. إن ذكراك لم تهجر أذهان الناس على مدى 36 عاما. نستذكرك بارثك الثقيلِ وتاريخك المجيد الذي سطر أعظم الملاحم والانتصارات، فكنت للدولة اميرها المؤسسِ وكنت للدروز حافظا لحقوقهم وإمتيازاتهم في الدولة عندما حكموا بهيبتهم ووقارهِِم وليس بعددهم كما كنت تردد دائما"ـ، مشددا على أن "تاريخنا مجيد ومستقبلنا مجيد ومن مجيد إلى مجيد هناك طلال مثل حاضرا ذا أعين ساهرة على بناء الدولة وحماية وطن نحن صناع الإستقلال فيه".

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