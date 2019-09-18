الحوثيون: مقتل وإصابة جنود سعوديين بقصف معسكر في جيزان

أعلن ​الحوثيون​ عن "سقوط عدد من القتلى والجرحى في صفوف ​الجيش السعودي​، بقصف شنته في قطاع ​جيزان​ جنوب غربي ​السعودية​".

وأشار الحوثيون الى أن "مقاتلي الجماعة استهدفوا بصاروخين محليي الصنع نوع "زلزال1" (مداه 3كم) وعدد من قذائف المدفعية، معسكر حمية في جيزان".

وأكدوا أن "القصف الصاروخي والمدفعي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من الجنود السعوديين".

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