وزير دفاع إيران: الحوثيون هم من نفذوا الهجوم على المنشآت النفطية بوسائلهم الخاصة

أعلن وزير الدفاع الإيراني أمير خاتمي، أن "​الحوثيون​ نفذوا الهجوم على المنشآت النفطية بوسائلهم الخاصة".

وفي تصريح له، أعرب خاتمي عن "رفضه الاتهامات الموجهة لبلاده بخصوص الهجمات على المنشأتين النفطيتين في ​السعودية​".

ورد خاتمي على ادعاءات ​واشنطن​ بأن الهجمات على "​أرامكو​" السعودية نفذت بصوارخ أطلقت من الأراضي الإيرانية، مؤكداً أن "​الحوثيين​ سبق لهم أن نفذوا هجوما مماثلا قبل عامين استهدف مطارا في ​الإمارات​ ب​صواريخ​ مداها 1200 كم".

وأشار الى أن "المسألة واضحة للغاية، الهجوم يأتي في إطار الصراع بين البلدين، و​اليمن​يون أعلنوا مسؤوليتهم عن العملية"، موضحاً أن "اليمن تعرض لهجمات مكثفة منذ سنوات، وتكبد خسائر كبيرة، وأهله في حصار، وهم من نفذوا العملية".

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