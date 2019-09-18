دعت كل من ​الكويت​ و​ألمانيا​ و​بلجيكا​، ​مجلس الأمن الدولي​ على التصويت الخميس على قرار لوقف اطلاق النار في إدلب، بحسب ما نقلت وكالة ​الصحافة​ الفرنسية عن دبلوماسيين.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر أ.ف.ب: دعوة مجلس الأمن للتصويت على قرار لوقف اطلاق النار في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.