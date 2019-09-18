الاتحاد الأوروبي يدعو بريطانيا إلى التفاوض بجدية منعاً لـ"بريكست" بلا اتفاق

دعا مسؤولو ​الاتحاد الأوروبي​ ، لندن إلى "عدم التظاهر بالتفاوض" لتجنّب ​بريكست​ بلا اتفاق، وحذّروا المناهضين البريطانيين للمشروع الأوروبي من أنّه سيتوجب عليهم تقديم حسابات إلى مواطنيهم.

وصدرت عن السفير البولندي لدى لندن دعوة إلى مواطنيه تزامناً مع هذه التطورات، "للنظر بجدية" في العودة للعيش في بلدهم بعد بريكست. ونبّه رئيس ​المفوضية الأوروبية​ جان-كلود يونكر الى أنّ خطر "لا اتفاق" لا يزال واقعياً جداً، خلال جلسة عامة للبرلمان الأوروبي في مدينة ​ستراسبورغ​ الفرنسية، استمرت لأكثر من ثلاث ساعات.