غراهام: على الإدارة الأميركية والعالم إيجاد حل رادع لتصرفات إيران

أعرب السيناتور الجمهوري ​ليندسي غراهام​ عن "تمنيه أن يستطيع وزير الخارجية ​مايك بومبيو​ تكوين تحالف إقليمي لتغيير سلوك ​إيران​، ردا على الهجمات التي تحمل بصمات ​طهران​ على منشأتي ​أرامكو​ في ​السعودية​ السبت الماضي".

وأوضح غراهام في تصريحات له "أنني أتمنى أن يلجأ الرئيس إلى ​الأمم المتحدة​ في محاولة لتوصيل فكرة أن الهجمات الإيرانية هي بمثابة عمل حربي ضد السعودية"، لافتاً الى "أنني لا أدري إن كانت الأمم المتحدة ستستجيب في هذا السياق أم لا".

واعتبر أن "الإيرانيين لم يتلقوا الرسالة، أقول لهم إن الهجوم على المنشأة النفطية هو بمثابة عمل حربي فهو هجوم على ​الاقتصاد العالمي​ لزعزعة استقرار الأسواق العالمية".

وأشار غراهام الى أنه "إضافة إلى الهجوم على السعودية، فإن الإيرانيين يزيدون من تخصيب اليورانيوم مما جعلهم أقرب لتصنيع ​قنبلة​ نووية"، لافتاً الى أن "ما أريده هو أن تلجأ ​الإدارة الأميركية​ والعالم لإيجاد حل رادع لتصرفات إيران".

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