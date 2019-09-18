أفادت مصادر دبلوماسية في الأمم المتحدة لوكالة الصحافة الفرنسية أن المانيا والكويت وبلجيكا طلبت التصويت في مجلس الامن على قرار يفرض "وقف فوريا لإطلاق النار" في محافظة إدلب شمال غرب سوريا.
وجاء في النص الذي يمكن أن يواجه بفيتو روسي، أن وقف اطلاق النار هذا يجب أن يبدأ ظهر الحادي والعشرين من ايلول بالتوقيت المحلي ويوضح أن الهدف منه "تجنب تدهور اضافي للوضع الكارثي أصلا في إدلب".
كانت هذه تفاصيل خبر الكويت وألمانيا وبلجيكا تدعو مجلس الأمن للتصويت الخميس على قرار لوقف النار في إدلب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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