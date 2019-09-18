الكويت وألمانيا وبلجيكا تدعو مجلس الأمن للتصويت الخميس على قرار لوقف النار في إدلب

أفادت مصادر دبلوماسية في ​الأمم المتحدة​ لوكالة ​الصحافة​ الفرنسية أن ​المانيا​ و​الكويت​ و​بلجيكا​ طلبت التصويت في ​مجلس الامن​ على قرار يفرض "وقف فوريا ل​إطلاق النار​" في ​محافظة إدلب​ شمال غرب ​سوريا​.

وجاء في النص الذي يمكن أن يواجه بفيتو روسي، أن وقف اطلاق النار هذا يجب أن يبدأ ظهر الحادي والعشرين من ايلول بالتوقيت المحلي ويوضح أن الهدف منه "تجنب تدهور اضافي للوضع الكارثي أصلا في إدلب".