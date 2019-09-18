غوتيريش لن يلتقي غوايدو في حال حضر إلى نيويورك









اسماء السيد - الأمم المتحدة: استبعد الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش تماما الاربعاء فكرة لقائه زعيم المعارضة الفنزويلية خوان غوايدو، في حال حضر الأخير الى نيويورك خلال اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة الاسبوع المقبل.

وردا على سؤال عما اذا كان من المحتمل أن يلتقي رئيس البرلمان الفنزويلي، رد غوتيريش خلال مؤتمر صحافي "كلا، هذا الامر ليس مقررا".

ولم يعلن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عزمه على الحضور الى نيويورك، لكن حكومته اعلنت انها ستقدم عريضة ضد العقوبات الاميركية على فنزويلا.

وبعد أن أعلن غوتيريش ان الامم المتحدة ليست المكان المناسب لاجراء مفاوضات بين السلطة والمعارضة في فنزويلا، أعرب عن ثقته بامكان استئناف الحوار بين الطرفين الذي يجري تحت اشراف النروج وعلق قبل فترة قصيرة.

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والمعروف أن نحو خمسين بلدا بينها الولايات المتحدة تعترف بخوان غوايدو رئيسا انتقاليا لفنزويلا وتعتبر سلطة مادورو غير شرعية.

وخلال الاسبوع الماضي اعلن خوان غوايدو أنه سيرسل وفدا الى الجمعية العامة للامم المتحدة للتنديد باختراقات للحدود تقوم بها مجموعات في كولومبيا.

واعرب غوتيريش على هامش اعمال الجمعية العامة عن الامل بخفض التوتر بين هذين البلدين.

وأفاد دبلوماسيون أنه من المقرر ان يعقد الاثنين في نيويورك اجتماع لمجموعة الاتصال حول فنزويلا بمبادرة من الاوروبيين.