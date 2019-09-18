شكرا لقرائتكم خبر عن حزب الأحرار الدستوريين: أحزاب تيار الكرامة هم حلفاء الإخوان وليس لهم تواجد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حزب الأحرار الدستوريين دعمه الكامل للقيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والذى شهد عصره عودة الاستقرار السياسى والأمنى فى مصر، إلى جانب الكثير من الإنجازات الاقتصادية التى تمثل نقلة نوعية فى الاقتصاد المصرى.

وندد الحزب بيان ما سمى بتيار الكرامة الذى أدعى كذبا وتلفيقا ما أسماه خنق العمل السياسى، مهددين بالانسحاب من المشهد، وفى هذا الصدد يود الحزب إيضاح بعد الحقائق الهامة، مؤكدا أن أحزاب تيار الكرامة لم لن يكن لها أى ظهير شعبى منذ نشأتها على الإطلاق وتعد جميعا ثقلا على المشهد الحزبى بشكل عام، والى زاد فى منذ يناير2011، إلى 104حزبا دون أى وجود على الساحة السياسية.

وتابع الحزب فى بيان :"فشلت أحزاب تيار الكرامة التى أدعت خنق المجال العام، فى الفوز بأى استحقاق انتخابى وسياسى على مدار تاريخها حتى أنها لم تحصد أى مقاعد فى انتخابات مجلس النواب الحالى 2016، وهو دليل كاف على ضعفها وعدم ثقة المواطن المصرى بها.

واوضح البيان أن عدد من أعضاء حزب تيار الكرامة متورطين فى التواصل مع أنصار جماعة الإخوان الإرهابية فى الخارج، كما أنهم دائمى الظهور على قنواتهم المحرضة على الدولة المصرية ومنها قناة الجزيرة القطرية، الأمر الذى يوضح بالدليل أسباب إلقاء القبض على بعضهم بتهمة التحريض ضد الدولة ومحاولة ضرب استقرار الوطن، وشرخ فى جدار أكاذيبهم بشأن اعتقالهم بسبب عملهم السياسى.

ولفت البيان أن التيار الكاذب وحليف جماعة الإخوان يتحدث عن محاولاته الدائمة فى الإصلاح السياسى دون حلول فقط هجوم على الدولة المصرية، فمن اعتاد على التخريب لا يمكنه أبدا أن يفهم معنى الإصلاح، وأن أحزاب الكرامة لا تعرف سوى البيانات على صفحات السوشيال ميديا ووسط اللجان الإلكترونية من أنصارهم بجماعة الإخوان الإرهابية، لكن على أرض الواقع لا وجود لوجهة نظر من الأساس ولا يشعر بهم أحد، فقد رفضوا قبل ذلك دستور 2014 وأيده الشعب بأغلبية ساحقة، ثم عادوا ليعلنوا رفضهم للتعديلات الدستورية وكانت النتيجة الموافقة عليها باكتساح، والآن يريدون العودة للدستور الذى رفضوه من قبل.

وأوضح حزب الأحرار الدستوريين أن أحزاب تيار الكرامة هى أحزاب الكذب، لا تعرف معنى الديمقراطية من الأساس أو حتى أسس العمل الشعبى والتوعوى كل ما يعرفونه هو التحريض فقط، حتى هذا فاشلون فيه بسبب وعى الشعب المصرى بحقيقتهم وثقته الكاملة فى القيادة السياسية.

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واستكمل الحزب أن الهروب هو شعار "الكرامة" منذ تأسيسه، والهزيمة فى الاستحقاقات السياسية جعلت من إدعاءات عدم الشفافية وتضييق الخناق على العمل العام، ملجأ له حتى لا تنكشف حقيقة ثقله السياسى فى الشارع المصرى.

ولفت الحزب أن قوة الأحزاب السياسية لا تقاس أبدا بعدد متابعينها على صفحات التواصل الاجتماعى، أو كم البيانات الصادرة ضد الدولة وقياداتها، بل بمدى قربها من الشارع وثقة المواطن بها وترجمة ذلك بالقدرة على المنافسة بالاستحقاقات الانتخابية، وهو الأمر الذى لا يفهمه رؤساء تيار الكرامة، فيضطروا لـ"الجعجعة الفارغة" من أجل إثبات وجودهم.

وأوضح أن المعارضة الهدامة والتهديد هى لغة استخدمتها أحزاب الكرامة على مر تاريخها، دون فهم حقيقى لود المعارضة فى بناء ونهضة الوطن ودعم ركائز مؤسساته، ومن لا يفهم معنى بناء الدول والحفاظ على مقدرات الوطن فليرحل غير أسفين عليه دون إزعاجنا بشعارات كاذبة بشأن الوطنية التى لا يفقه عن أساسيتها شيئا.

وأشار الحزب أن أحزاب الكرامة تدعى غياب التعددية والعمل السياسى، وتتناسى وجود مجلس نواب يحمل بداخله 596 عضوا تختلف انتمائتهم السياسية والحزبى، يعملون جميعهم من أجل خدمة شعب مصر، ألا وأن غياب أحزاب الكرامة عن البرلمان وتجنبهم خوض الانتخابات هو ضعف منها لا يحتاج تبرير كاذب بغياب الديمقراطية، ولماذا لا تكون أحزاب الكرامة صريحة وتكشف لنا اجتماعاتها السرية بأنصار جماعة الإخوان بالخارج، وعن مناقشتهم بشأن المصالحة والتحالف لضرب القيادة السياسية بالإدعاءات الباطلة لخلق بلبلة تخدم أفكار مؤيديهم من داعمى الإرهابيين.

وأعلن حزب الأحرار الدستوريين رفضه التام لخروج أحزاب تيار الكرامة من الحياة السياسية، لأنه لم يدخلها من الأساس ولا دليل على مشاركته بها يوما ما سوى صفحات التواصل الاجتماعى، ويدعوهم لإنشاء حزب جديد لا يوجد فى مصر بل عبر "فيس بوك".