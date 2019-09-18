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برلمانية تصف مواقع التواصل الاجتماعى بمنابر بث الشائعات والأكاذيب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وصفت النائبة سوزى ناشد، عضو لجنة التشريعية بمجلس النواب، مواقع التواصل الاجتماعى بمنابر الشائعات والأكاذيب بصورة واسعة جدا.

وأوضحت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى أصبحت تخلق لدى المواطنين حالة من الفزع بسبب ما تبث من أكاذيب وشائعات، لذلك يجب على الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدنى أن تلعب دورا كبيرا فى زيادة توعية المواطنين بما يدور فى فضاء السوشيال ميديا.

وتابعت: "أرى أن الأحزاب ومنظمات المجتمع المدنى تقوم بدور التوعية وسرعة تكذيب الشائعات، وأن لا تقتصر الندوات التى تعقدها على أعضائها بل تشمل جميع المواطنين وهذا يعد نوعا من الحراك السياسى، فمن المهام التى يجب أن تقوم بها الأحزاب السياسية الحراك المجتمعى".

 

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